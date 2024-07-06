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Судебное решение против Star Citizen: дискриминация аутистического программиста

Сотрудник с аутистическим расстройством выиграл суд против разработчиков Star Citizen

1:14
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Создателей космического симулятора Star Citizen обвинили в дискриминации сотрудника с расстройством аутистического спектра. Суд обязал Cloud Imperium Games выплатить компенсацию бывшему программисту студии в размере $35 тыс.

Сотрудник с аутистическим расстройством выиграл суд против разработчиков Star Citizen
Фото: wikimapia by BobAnderson34, CC BY-SA 4.0

Суд Великобритании установил, что Cloud Imperium Games знала о расстройстве Пола Ахтиона, когда нанимала его на должность старшего программиста в 2018 году. Изначально Ахтион работал в офисе в городе Уилмслоу, но во время пандемии COVID-19 перешел на удаленную работу.

Ахтион обнаружил, что удаленный формат ему подходит больше. Когда студия потребовала возвращения в офис, но уже в Манчестере, программист попросил разрешение продолжить работать из дома. Стороны не смогли прийти к согласию, и в 2022 году компания уволила сотрудника.

Пол Ахтион обратился в суд, который постановил, что Cloud Imperium Games должна была позволить программисту с особыми потребностями продолжить работу из дома. Суд также признал, что увольнение Ахтиона было дискриминацией сотрудника с аутизмом.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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