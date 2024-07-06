Борьба с читерами в Escape From Tarkov: получайте награды за каждую жалобу

Разработчики Escape From Tarkov выпустили патч 0.14.9.5, который включает систему вознаграждений за сообщения о читерах. Игроки будут получать внутриигровые рубли, если по их жалобе нарушитель будет забанен. Эффективность новой системы еще предстоит оценить, но студия активно борется с читерами.
Фото: Wikimedia Commons by Plad02, CC BY-SA 4.0
Другие изменения патча:
Одиночные забеги в PvE-режиме больше не требуют подключения к основным серверам, за исключением групповых рейдов, выходов за дикого и сессий на локации Улицы Таркова.
Улучшен ИИ противников в PvE.
Введены внутриигровые опросы с наградами.
Добавлены новые квесты для получения расширенных карманов и меток.
Очередной вайп ожидается в августе.
Полный список изменений и правок патча можно найти по ссылке.