Конец эпохи: Nintendo больше не будет ремонтировать Wii U — что это значит для игроков?

Nintendo прекращает ремонт Wii U и периферии в Японии

1:06 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Nintendo объявила, что с 3 июля 2024 года прекращает ремонт консолей Wii U и периферии в Японии из-за исчерпания запасов запчастей. Eurogamer уточняет, что в других частях света официальный ремонт Wii U прекратился несколько лет назад.

Фото: Wikipedia by Frédéric BISSON, CC BY 2.0

Это событие символизирует окончание поддержки неудачной консоли, производство которой завершилось 31 января 2017 года, за месяц до релиза Nintendo Switch. Цифровой магазин Wii U прекратил работу в марте 2023 года, а онлайн-сервисы для мультиплеера — в апреле 2024 года.

Всего было продано 13 миллионов консолей Wii U, тогда как у Switch этот показатель превышает 140 миллионов. Для сравнения, консоли Famicom в Японии ремонтировали официально в течение 24 лет, тогда как у Wii U этот срок составил лишь 12 лет.