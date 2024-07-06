Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анфиса Чехова не собирается прибегать к ЭКО ради второй беременности
Почему стоит посадить лаванду на загородном участке: мнение эксперта
Древние петроглифы пустыни Негев могут исчезнуть
Правила ухода за волосами: выбираем средства по типу кожи головы
Фэншуй-дизайнер предупредила об утечке энергии через неправильно расположенную дверь
Поддерживающий Украину Иван Дорн рассказал об общении с россиянами
Юрист Катков объяснил компромиссом позицию интернет-гигантов по отношению к РФ
Китай столкнулся с проблемой банковского сектора США прошлого века
Почему важно контролировать давление в шинах летом
Конец эпохи: Nintendo больше не будет ремонтировать Wii U — что это значит для игроков?

Nintendo прекращает ремонт Wii U и периферии в Японии

1:06
Видеоигры

Nintendo объявила, что с 3 июля 2024 года прекращает ремонт консолей Wii U и периферии в Японии из-за исчерпания запасов запчастей. Eurogamer уточняет, что в других частях света официальный ремонт Wii U прекратился несколько лет назад.

Nintendo прекращает ремонт Wii U и периферии в Японии
Фото: Wikipedia by Frédéric BISSON, CC BY 2.0

Это событие символизирует окончание поддержки неудачной консоли, производство которой завершилось 31 января 2017 года, за месяц до релиза Nintendo Switch. Цифровой магазин Wii U прекратил работу в марте 2023 года, а онлайн-сервисы для мультиплеера — в апреле 2024 года.

Всего было продано 13 миллионов консолей Wii U, тогда как у Switch этот показатель превышает 140 миллионов. Для сравнения, консоли Famicom в Японии ремонтировали официально в течение 24 лет, тогда как у Wii U этот срок составил лишь 12 лет.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
"Нужно валить": Алла Пугачёва призывает коллег и знакомых уезжать из России

Артистка проживает с семьёй в Израиле.

Певица Алла Пугачёва призывает коллег и друзей уезжать из России
Создаётся самая большая яхта в мире: длина судна составит 324 метра
Самая большая яхта в мире, которая затмит по размерам "Титаник", спустится на воду к 2028 году
Хрустящие малосольные огурчики: всё дело в простом секретном ингредиенте
NetEase: план России сработал, из банков США и Британии вывозят тонны золота
Новейший ЗРПК "Панцирь-С1" вышел на зачистку неба России Дмитрий Плотников Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев
Вы удивитесь, узнав, как быстро портится бензин в вашем баке
Ландшафтный сад на маленьком участке: как выжать максимум из каждого сантиметра пространства
Турция побила рекорды экспорта товаров на Украину: сумма поставок превысила $300 млн
Турция побила рекорды экспорта товаров на Украину: сумма поставок превысила $300 млн
Последние материалы
Анфиса Чехова не собирается прибегать к ЭКО ради второй беременности
Почему стоит посадить лаванду на загородном участке: мнение эксперта
Древние петроглифы пустыни Негев могут исчезнуть
Правила ухода за волосами: выбираем средства по типу кожи головы
Фэншуй-дизайнер предупредила об утечке энергии через неправильно расположенную дверь
Nintendo прекращает ремонт Wii U и периферии в Японии
Поддерживающий Украину Иван Дорн рассказал об общении с россиянами
Юрист Катков объяснил компромиссом позицию интернет-гигантов по отношению к РФ
Китай столкнулся с проблемой банковского сектора США прошлого века
Почему важно контролировать давление в шинах летом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников