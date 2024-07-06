Обновленная боевая система в Avowed: Obsidian готовит сюрприз для геймеров

Студия Obsidian должна выпустить свою RPG Avowed 12 ноября 2024 года, если верить слухам. Основные механики игры, включая боевую систему, все еще перерабатываются.
Разработчики сообщили, что после показа игры в январе 2024 года они получили негативные отзывы о боевой системе. Хотя игрокам понравилась возможность стрелять из двух палочек сразу, ближний бой выглядел неправдоподобно.
Obsidian учли критику и во время летнего показа продемонстрировали новую боевую систему, убрав лишние паузы, добавив новые эффекты и звуки, а также пересобрав множество мелочей для более динамичных и сочных сражений. Узнать, насколько успешны эти изменения, можно будет осенью 2024 года на ПК и Xbox Series.
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