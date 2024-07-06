Обновленная боевая система в Avowed: Obsidian готовит сюрприз для геймеров

Obsidian улучшает боевую систему в преддверии релиза Avowed

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Студия Obsidian должна выпустить свою RPG Avowed 12 ноября 2024 года, если верить слухам. Основные механики игры, включая боевую систему, все еще перерабатываются.

Фото: Wikipedia by dronepicr, CC BY 2.0

Разработчики сообщили, что после показа игры в январе 2024 года они получили негативные отзывы о боевой системе. Хотя игрокам понравилась возможность стрелять из двух палочек сразу, ближний бой выглядел неправдоподобно.

Obsidian учли критику и во время летнего показа продемонстрировали новую боевую систему, убрав лишние паузы, добавив новые эффекты и звуки, а также пересобрав множество мелочей для более динамичных и сочных сражений. Узнать, насколько успешны эти изменения, можно будет осенью 2024 года на ПК и Xbox Series.