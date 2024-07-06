Почему Intel прекращает выпуск своих лучших процессоров

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Компания Intel завершает выпуск процессоров Core i9-12900KS

3:09
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Компания Intel объявила о скором прекращении выпуска некоторых настольных процессоров Core i9-12900KS из серии Alder Lake, а также ряда чипов Core 10-го поколения серии Comet Lake.

Компания Intel завершает выпуск процессоров Core i9-12900KS
Фото: wikipediа by By RemazteredStudio from Pixabay, CC BY 4.0

До выхода процессоров Raptor Lake модель Core i9-12900KS (Alder Lake) считалась самым быстрым потребительским чипом Intel. Однако 16-ядерный процессор с частотой до 5,5 ГГц вскоре уступил позиции. Новый Core i7-13700K поколения Raptor Lake, хотя и ниже в иерархии, предлагал почти такие же характеристики (частота до 5,4 ГГц), более высокую производительность и более низкую стоимость. На фоне флагманского Core i9-13900K Core i9-12900KS выглядел ещё менее впечатляющим. Новый чип получил 24 ядра, частоту до 5,8 ГГц и был оснащён вдвое большим количеством энергоэффективных E-ядер.

Спустя три года и три месяца с момента официального запуска Intel начала процесс прекращения реализации Core i9-12900KS. Хотя чип всё ещё доступен в продаже, компания прекратит принимать новые заказы на этот процессор с января 2025 года. Полное прекращение поставок ожидается к июлю того же года.

В 2025 году Intel также прекратит поставки процессоров Core 10-го поколения (Comet Lake), запущенных во второй половине 2020 года. Это касается моделей без суффикса "K", производство которых было прекращено ещё в конце 2023 года. В списке на списание числятся 30 моделей Comet Lake, включая начального уровня Pentium Gold и Celeron, а также Core i3-10100F/10105/10300/10305 и Core i5-10400F/10500/10600, и даже рабочие станции начального уровня, такие как Xeon W-1250.

С прекращением выпуска оставшихся моделей Core 10-го поколения и ранее прекращённых чипов Core 11-го поколения (Rocket Lake) Intel завершает эру настольных процессоров, использующих 14-нм техпроцесс.

Как сообщает южнокорейский портал ZDNet, Intel прекратит выпуск как коробочных, так и OEM-версий Comet Lake. Этот шаг вряд ли окажет значительное влияние на прибыль компании, поскольку большинство текущих поставок связано с чипами Core 12-го поколения. Например, в Южной Корее на модели Core 10-го поколения во второй половине прошлого года приходилось менее 1% продаж.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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