Бум кооперативных игр: почему они завоевывают Steam и приносят миллионы

Кооперативные игры в Steam установили рекорд по числу релизов в 2023 году

1:02 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Аналитики VG Insights опубликовали исследование базы данных Steam, показав рекордное количество кооперативных игр в 2023 году — 799 проектов. Рост числа тайтлов со совместным прохождением начался на фоне пандемии коронавируса.

Фото: wikipediа by Lee Campbell, PDM

Несмотря на то, что кооперативные игры составляют лишь 5,7% от всех релизов в Steam, они приносят значительные доходы. За последние три года более 35% всех продаж в Steam приходились на кооперативные игры, а в 2024 году этот показатель достиг 46% благодаря успеху Palworld и Helldivers 2.

Кооперативные игры продаются лучше одиночных, со средним тиражом в 40 000 копий против 5 000. Популярность этих игр объясняется высокой реиграбельностью, виральностью контента, сарафанным радио и потенциалом для стримеров.