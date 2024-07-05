Dragon Age: The Veilguard представляет революционный режим бессмертия: играйте без страха потерять персонажа

Dragon Age: The Veilguard вводит уникальный режим бессмертия для всех игроков

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Dragon Age: The Veilguard, новая фэнтезийная RPG от BioWare, вводит уникальную настройку "без смерти", которая существенно меняет механику боя. Этот режим позволяет игрокам избежать гибели своего персонажа в сражениях. Геймдиректор Коррин Буше отметила, что эта функция делает игру более доступной для геймеров всех уровней навыков и способностей.

В игре представлено четыре уровня сложности: "Рассказчик", "Авантюрист", "Кошмар" и "Освобожденный". "Кошмар" предлагает самый сложный опыт и становится постоянным выбором после активации, в отличие от других режимов.

Режим "Освобожденный" — это настраиваемый вариант, позволяющий игрокам регулировать различные аспекты боя, такие как наносимый врагам и получаемый персонажем урон. В этом режиме пользователи могут настраивать помощь от путевых точек, регулировать время для изменения сложности парирования атак врага и настраивать интенсивность помощи при прицеливании, включая опцию "автоприцеливания".

В режиме "Освобожденный" игроки также могут полностью отключить смерть своего персонажа. Буше уточнила, что игра включает стандартные настройки доступности, хотя конкретные детали пока не раскрыты.

Те, кто предпочитает избежать немедленных наказаний при смерти персонажа, наверняка оценят подход BioWare к разработке системы боя, которая сделана доступной для игроков всех уровней навыков и способностей.