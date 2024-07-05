Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ида Галич заявила, что не общается с экс-возлюбленным Дмитрием из-за обмана
Дизайнер Аристова: создать ландшафтный сад можно даже на компактном участке
Ученые обнаружили необычную умираюущую радиогалактику
Обычную уборку можно превратить в тренировку, если включить в неё упражнения
Алёна Шишкова рассмеялась из-за вопроса об Анастасии Решетовой
ОСН назвала продукты и напитки, от которых лучше отказаться в жару
Стало известно, зачем жарить лимоны
Столтенберг утешил Зеленского, что Украина будет в НАТО в 2034 году
Косметолог Головина объяснила необходимость отшелушивания для здоровья кожи
Dragon Age: The Veilguard представляет революционный режим бессмертия: играйте без страха потерять персонажа

Dragon Age: The Veilguard вводит уникальный режим бессмертия для всех игроков

1:34
Видеоигры

Dragon Age: The Veilguard, новая фэнтезийная RPG от BioWare, вводит уникальную настройку "без смерти", которая существенно меняет механику боя. Этот режим позволяет игрокам избежать гибели своего персонажа в сражениях. Геймдиректор Коррин Буше отметила, что эта функция делает игру более доступной для геймеров всех уровней навыков и способностей.

В игре представлено четыре уровня сложности: "Рассказчик", "Авантюрист", "Кошмар" и "Освобожденный". "Кошмар" предлагает самый сложный опыт и становится постоянным выбором после активации, в отличие от других режимов.

Режим "Освобожденный" — это настраиваемый вариант, позволяющий игрокам регулировать различные аспекты боя, такие как наносимый врагам и получаемый персонажем урон. В этом режиме пользователи могут настраивать помощь от путевых точек, регулировать время для изменения сложности парирования атак врага и настраивать интенсивность помощи при прицеливании, включая опцию "автоприцеливания".

В режиме "Освобожденный" игроки также могут полностью отключить смерть своего персонажа. Буше уточнила, что игра включает стандартные настройки доступности, хотя конкретные детали пока не раскрыты.

Те, кто предпочитает избежать немедленных наказаний при смерти персонажа, наверняка оценят подход BioWare к разработке системы боя, которая сделана доступной для игроков всех уровней навыков и способностей.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Свёклы будет навалом: в июле обязательно полейте грядку этим — залог большого урожая

Сбалансированная подкормка – залог большого и сладкого урожая свёклы. Рассказываем, чем полить грядку в июле.

Вторая подкормка свёклы в июле: фокус на корнеплод!
Белоруссия успешно заменила европейских поставщиков на российском рынке
Россия и Белоруссия обыграли не только Запад, но и Китай: Минск полностью заменил европейских поставщиков
Утром муравьёв на грядке уже не будет: с вечера посыпьте этим муравейник
Сажаем усы клубники: рассказываем об оптимальных сроках посадки для будущего урожая
Запад "обещает не обещать" Украине членство в НАТО Дмитрий Плотников Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин
Один маленький трюк, который откроет вам путь к любому кошачьему сердцу
Мягкие творожные кексы с вишней: идеальное сочетание нежного теста и сочных ягод
Что делать с травой после кошения газона: 5 полезных способов
Что делать с травой после кошения газона: 5 полезных способов
Последние материалы
Алсу высмеяла любовницу мужа песней Олега Газманова про "ночную бабочку"
Reuters: визит Орбана в Москву вызов Евросоюзу или поиск мира?
Производство ликёрных вин в России выросло на 73% в первом полугодии 2024 года
ВЦИОМ заметил снижение этажности загородного строительства
Евробюрократы неистовствуют: Виктор Орбан без их согласия прибыл в Москву к Путину
"Миссия мира продолжается. Вторая остановка в Москве": Виктор Орбан в Москве
Аналитики ING Research прогнозируют уменьшение числа заправок
Певец Шаман высказался о блокировке своего YouTube-канала
Находящийся в больнице Кушанашвили заявил, что безалаберно относился к здоровью
Dragon Age: The Veilguard вводит уникальный режим бессмертия для всех игроков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников