Хиронобу Сакагути отказывается от возвращения к Final Fantasy: новости и будущее Mistwalker

Создатель Final Fantasy завершил работу над этой серией игр

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Хиронобу Сакагути, создатель легендарной серии Final Fantasy, объявил, что не планирует возвращаться к работе над этой франшизой после сотрудничества с Square Enix над переносом игры Fantasian на ПК и консоли.

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В одном из последних интервью он поделился мыслями о своем отношении к серии, отметив, что сейчас предпочитает роль геймера. Хиронобу Сакагути признал, что не желает вновь взять на себя ответственность за бренд Final Fantasy из-за опасений, что это повлияет на его способность наслаждаться играми этой серии, особенно XIV.

Сакагути также рассказал, что его студия Mistwalker в настоящее время работает над новой игрой, сосредотачиваясь на разработке сюжета. Ранее они выпустили культовые проекты, такие как Lost Odyssey и Blue Dragon для ПК и Xbox 360. Тем не менее, Сакагути заявил, что не заинтересован в переносе этих игр на новые платформы. Он отметил, что они обе все еще доступны благодаря обратной совместимости на Xbox One и Xbox Series X|S.

Fantasian, выпущенная в 2021 году для Apple Arcade, скоро получит обновленную версию под названием Fantasian: Neo Dimension, которая выйдет зимой для ПК, PlayStation, Switch и Xbox. Игра получила положительные оценки критиков и пользуется популярностью среди пользователей благодаря своему уникальному стилю и увлекательному игровому процессу.