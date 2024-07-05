Создатели Terminator: Resistance и RoboCop готовят новую захватывающую экшен-RPG

Студия Teyon начала работу над новой экшен-RPG на Unreal Engine

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Студия Teyon, известная своими играми по фильмам, такими как Rambo: The Video Game, Terminator: Resistance и RoboCop: Rogue City, начала работу над новым крупным проектом

Фото: Wikipedia by William Tung, CC BY-SA 2.0

. Согласно информации из списка вакансий, новая игра будет в жанре экшен-RPG, разрабатываемая на движке Unreal Engine для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Команда разработчиков, работавшая над Terminator: Resistance и RoboCop: Rogue City, занимается этим проектом.

RoboCop: Rogue City оказалась очень успешной, показав самый быстрый старт в истории издательства Nacon и получив 90 % положительных отзывов в Steam. Поддержка игры продолжается, и этой осенью она выйдет на Mac.