ВЦИОМ: половина россиян отрицательно относятся к увлечению их детей киберспортом

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ВЦИОМ: каждый четвертый россиянин играет в видеоигры

2:20
Видеоигры

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса россиян о видеоиграх. Опрос охватил 1600 россиян старше 18 лет.

ВЦИОМ: каждый четвертый россиянин играет в видеоигры
Фото: pexels.com by JESHOOTS.com, PDM

Основные выводы:

  • 22% россиян играют в видеоигры, а 21% играли ранее. Таким образом, 43% респондентов имеют опыт в гейминге.

  • Доля бывших геймеров снизилась на 12 процентных пунктов с 33% в 2019 году, а число тех, кто никогда не играл, увеличилось на 9 процентных пунктов до 57% (с 48% в 2019 году).

  • Среди мужчин почти вдвое больше текущих (30%) и бывших (27%) геймеров по сравнению с женщинами (по 16%).

  • Основной аудиторией видеоигр являются зумеры (18-23 года), среди которых 59% играют.

  • Видеоигры популярны среди людей с хорошим (27% играют, 26% играли) и средним (22% и 21% соответственно) материальным положением.

  • В низкодоходных группах процент геймеров составляет 15% текущих и 17% бывших.

  • Примерно четверть городских жителей (24-29%) и лишь 11% сельских жителей играют в видеоигры.

  • 46% россиян отрицательно относятся к увлечению их детей или внуков киберспортом, 33% воспринимают это положительно, а 11% безразличны.

  • Самые популярные игровые платформы — компьютер и мобильный телефон (74% и 55% соответственно).

  • 22% предпочитают играть на PlayStation, 17% на планшете, и меньшая доля использует Xbox (11%), Nintendo Switch (5%) и Steam Deck (3%).

  • За последние 2-3 года в отечественные видеоигры играли 29% геймеров.

  • Более половины геймеров (56%) не играли в последние годы в отечественные видеоигры, и 15% затруднились ответить.

  • — По данным опроса компании Astrum Entertainment в конце июня, более 50% геймеров имеют постоянного романтического партнера.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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