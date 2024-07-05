ВЦИОМ: половина россиян отрицательно относятся к увлечению их детей киберспортом
ВЦИОМ: каждый четвертый россиянин играет в видеоигры
2:20
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса россиян о видеоиграх. Опрос охватил 1600 россиян старше 18 лет.
Фото: pexels.com by JESHOOTS.com, PDM
Основные выводы:
- 22% россиян играют в видеоигры, а 21% играли ранее. Таким образом, 43% респондентов имеют опыт в гейминге.
- Доля бывших геймеров снизилась на 12 процентных пунктов с 33% в 2019 году, а число тех, кто никогда не играл, увеличилось на 9 процентных пунктов до 57% (с 48% в 2019 году).
- Среди мужчин почти вдвое больше текущих (30%) и бывших (27%) геймеров по сравнению с женщинами (по 16%).
- Основной аудиторией видеоигр являются зумеры (18-23 года), среди которых 59% играют.
- Видеоигры популярны среди людей с хорошим (27% играют, 26% играли) и средним (22% и 21% соответственно) материальным положением.
- В низкодоходных группах процент геймеров составляет 15% текущих и 17% бывших.
- Примерно четверть городских жителей (24-29%) и лишь 11% сельских жителей играют в видеоигры.
- 46% россиян отрицательно относятся к увлечению их детей или внуков киберспортом, 33% воспринимают это положительно, а 11% безразличны.
- Самые популярные игровые платформы — компьютер и мобильный телефон (74% и 55% соответственно).
- 22% предпочитают играть на PlayStation, 17% на планшете, и меньшая доля использует Xbox (11%), Nintendo Switch (5%) и Steam Deck (3%).
- За последние 2-3 года в отечественные видеоигры играли 29% геймеров.
- Более половины геймеров (56%) не играли в последние годы в отечественные видеоигры, и 15% затруднились ответить.
- — По данным опроса компании Astrum Entertainment в конце июня, более 50% геймеров имеют постоянного романтического партнера.
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