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Топ-20 популярных игр на Steam Deck за июнь 2024 года: Elden Ring стала самой популярной

Elden Ring стала самой популярной игрой на Steam Deck

1:16
Видеоигры

Valve представила традиционную подборку самых популярных игр на Steam Deck. Список включает 20 игр, основанный на количестве часов, проведенных пользователями в играх, за июнь 2024 года.

Elden Ring стала самой популярной игрой на Steam Deck
Фото: Flickr by Lyncconf Games, CC BY 2.0

Топ-20 игр за июнь возглавила Elden Ring. Второе место заняла Stardew Valley, а на третьем месте оказалась Hades II. В пятерку также вошли Balatro и Baldur's Gate 3.

Единственной новинкой в списке популярных игр для Steam Deck стал сборник Kingdom Hearts -HD 1.5+2.5 ReMIX-.

  • Elden Ring
  • Stardew Valley
  • Hades II
  • Balatro
  • Baldur's Gate 3
  • Fallout 4
  • Hades
  • Diablo IV
  • Dave the Diver
  • Kingdom Hearts -HD 1.5+2.5 ReMIX-
  • Vampire Survivors
  • GTA V
  • Cyberpunk 2077
  • Red Dead Redemption 2
  • Slay the Spire
  • Monster Hunter: World
  • Hogwarts Legacy
  • Helldivers 2
  • Deep Rock Galactic: Survivor
  • The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

В мае лидерами на Steam Deck были Hades II, Fallout 4 и Stardew Valley.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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