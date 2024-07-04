Топ-20 популярных игр на Steam Deck за июнь 2024 года: Elden Ring стала самой популярной

Elden Ring стала самой популярной игрой на Steam Deck

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Valve представила традиционную подборку самых популярных игр на Steam Deck. Список включает 20 игр, основанный на количестве часов, проведенных пользователями в играх, за июнь 2024 года.

Фото: Flickr by Lyncconf Games, CC BY 2.0

Топ-20 игр за июнь возглавила Elden Ring. Второе место заняла Stardew Valley, а на третьем месте оказалась Hades II. В пятерку также вошли Balatro и Baldur's Gate 3.

Единственной новинкой в списке популярных игр для Steam Deck стал сборник Kingdom Hearts -HD 1.5+2.5 ReMIX-.

Elden Ring

Stardew Valley

Hades II

Balatro

Baldur's Gate 3

Fallout 4

Hades

Diablo IV

Dave the Diver

Kingdom Hearts -HD 1.5+2.5 ReMIX-

Vampire Survivors

GTA V

Cyberpunk 2077

Red Dead Redemption 2

Slay the Spire

Monster Hunter: World

Hogwarts Legacy

Helldivers 2

Deep Rock Galactic: Survivor

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

В мае лидерами на Steam Deck были Hades II, Fallout 4 и Stardew Valley.