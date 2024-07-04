Топ-20 популярных игр на Steam Deck за июнь 2024 года: Elden Ring стала самой популярной

Valve представила традиционную подборку самых популярных игр на Steam Deck. Список включает 20 игр, основанный на количестве часов, проведенных пользователями в играх, за июнь 2024 года.
Топ-20 игр за июнь возглавила Elden Ring. Второе место заняла Stardew Valley, а на третьем месте оказалась Hades II. В пятерку также вошли Balatro и Baldur's Gate 3.
Единственной новинкой в списке популярных игр для Steam Deck стал сборник Kingdom Hearts -HD 1.5+2.5 ReMIX-.
В мае лидерами на Steam Deck были Hades II, Fallout 4 и Stardew Valley.
Творожные кексы с вишней — это изысканная домашняя выпечка, которая поражает своей мягкостью и свежестью ягод.