В Китае выпустили игру, которая взорвёт украинский Интернет: ZZZ доступна для пользователей

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Создатели Genshin Impact выпустили игру Zenless Zone Zero

Видеоигры

Компания HoYoverse, известная по играм Genshin Impact и Honkai: Star Rail, выпустила новую игру Zenless Zone Zero (ZZZ). Игра доступна бесплатно на PC, PlayStation 5, iOS и Android и полностью переведена на русский язык.

Создатели Genshin Impact выпустили игру Zenless Zone Zero
Фото: Официальная группа Вконтакте "Zenless Zone Zero" by HoYoverse

Zenless Zone Zero представляет собой постапокалиптическую экшен-RPG, действие которой разворачивается в будущем. Согласно сюжету, мир был разрушен загадочными кавернами — пространственными аномалиями, содержащими ценные артефакты и населёнными разнообразными монстрами. Несмотря на катастрофу, цивилизация не исчезла. Выжившие обосновались в шумном и опасном городе Нью-Эриду.

Игроки выступают в роли "прокси" — проводников, которые помогают местным жителям, стремящимся обогатиться, добраться до каверн и их сокровищ. HoYoverse обещает увлекательный игровой процесс с яркими персонажами, оригинальной сюжетной линией и динамичной боевой системой.

Как сообщают пользователи в социальных сетях, в игре присутствует российская машина марки Lada, а также русский персонаж.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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