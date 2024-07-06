Стань частью истории: неделя игровой индустрии готовит невероятные сюрпризы

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Организаторы анонсировали проведение Недели игровой индустрии в Москве

Видеоигры

Руководитель московского подразделения группы компаний "Леста Игры" Гаухар Алдиярова и генеральный директор ассоциации "АПРИОРИ" Александр Михеев анонсировали проведение "Недели игровой индустрии" с 22 ноября по 1 декабря 2024 года.

Организаторы анонсировали проведение Недели игровой индустрии в Москве
Фото: flickr.com by Piotr Drabik from Poland is licensed under Commons, the free media repository

Мероприятие начнется со Всероссийского фестиваля "Игропром", который пройдет при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив (ПФКИ). Жители и гости Москвы смогут посетить фестиваль на площадке Main Stage 23 и 24 ноября. Ожидается около 6 тысяч посетителей, сотни участников и более 50 стендов с отечественными видеоиграми.

"Мы уверены, что совместными усилиями нашей замечательной индустрии мы сможем организовать целую неделю, наполненную полезными, незабываемыми и масштабными событиями, которые останутся в сердцах как разработчиков, так и игроков", — отметила руководитель московского подразделения ГК "Леста Игры" Гаухар Алдиярова.

В течение "Недели игровой индустрии" пройдет как минимум три крупных мероприятия, самое масштабное из которых запланировано на конец недели. Подробности будут раскрыты позже.

"Игровая индустрия объединяется под единым флагом! Проведение серии мероприятий, связанных общей идеей, имеет огромное значение для всех участников рынка. Каждое событие в рамках Недели игровой индустрии будет анонсировано отдельно, но важно понимать, что все они являются частью одного масштабного события, которое должно стать крупнейшим в истории развития геймдева в России", — подчеркнул генеральный директор ассоциации "АПРИОРИ" Александр Михеев.

Партнерами мероприятия выступили "Леста Игры", VK Play, 1C Game Studios и фестиваль "Игропром".

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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