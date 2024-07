Стань частью истории: неделя игровой индустрии готовит невероятные сюрпризы

Руководитель московского подразделения группы компаний "Леста Игры" Гаухар Алдиярова и генеральный директор ассоциации "АПРИОРИ" Александр Михеев анонсировали проведение "Недели игровой индустрии" с 22 ноября по 1 декабря 2024 года.

Фото: flickr.com by Piotr Drabik from Poland is licensed under Commons, the free media repository