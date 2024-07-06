Скандал в Figma: ИИ украл дизайн у Apple

Figma временно отключила ИИ-функцию Make Designs из-за плагиата дизайна Apple

1:05 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Сервис для дизайнеров Figma временно отключил ИИ-функцию Make Designs из-за выявленного плагиата дизайна приложения "Погода" на устройствах Apple. ИИ в Figma начал копировать дизайн приложения Apple

Фото: wikipediа by Lee Campbell, PDM

На проблему впервые обратил внимание пользователь Figma Энди Аллен, который поделился этим в своём аккаунте в соцсети X. Энди заметил, что сгенерированный с помощью Make Designs дизайн сильно напоминает приложение от Apple, и сообщил об этом в службу поддержки Figma.

Сооснователь компании Дилан Филд, прокомментировал ситуацию, заявив, что команда никогда не использовала украденные примеры дизайнов или пользовательский контент для обучения своей модели ИИ. Он предположил, что проблема плагиата возникла из-за "слишком маленькой вариативности" алгоритмов генерации дизайна.

Figma решила провести проверку качества работы своего ИИ и функции Make Designs, пообещав принять все необходимые меры и как можно скорее вернуть этот функционал.