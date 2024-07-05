Эксперты предупреждают: цифровой рубль становится ловушкой для доверчивых граждан

Антон Немкин сообщил о применении цифрового рубля мошенниками

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Член Госдумы по информполитике Антон Немкин сообщил, что злоумышленники активно применяют цифровой рубль для обмана граждан. Мошенники рассылают поддельные сообщения, побуждая пользователей перейти по ссылке и ввести личные данные для доступа к новой валюте.

Фото: wikipediа by Политехническая школа, CC BY-SA 2.0

Немкин также предупредил о наличии фальшивых приложений и веб-сайтов, которые имитируют официальные платформы для работы с цифровым рублем. Он призвал пользователей быть осторожными при вводе личных данных.

Для защиты от мошенников эксперты рекомендуют применять двухфакторную аутентификацию, проверять подлинность всех получаемых сообщений и следить за официальными источниками информации о цифровом рубле.

По мнению Немкина, повышение уровня осведомленности среди граждан необходимо для успешного внедрения новой валюты и защиты от мошеннических действий.