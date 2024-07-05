Эксперты предупреждают: цифровой рубль становится ловушкой для доверчивых граждан

Член Госдумы по информполитике Антон Немкин сообщил, что злоумышленники активно применяют цифровой рубль для обмана граждан. Мошенники рассылают поддельные сообщения, побуждая пользователей перейти по ссылке и ввести личные данные для доступа к новой валюте.
Немкин также предупредил о наличии фальшивых приложений и веб-сайтов, которые имитируют официальные платформы для работы с цифровым рублем. Он призвал пользователей быть осторожными при вводе личных данных.
Для защиты от мошенников эксперты рекомендуют применять двухфакторную аутентификацию, проверять подлинность всех получаемых сообщений и следить за официальными источниками информации о цифровом рубле.
По мнению Немкина, повышение уровня осведомленности среди граждан необходимо для успешного внедрения новой валюты и защиты от мошеннических действий.
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