Это изменит всё: архитектура "Эльбрус" в открытом доступе

Компания МЦСТ, занимающаяся разработкой российских процессоров "Эльбрус", объявила о публикации исходного кода ядра Linux, системных библиотек и совместимых патчей для проектов с открытым исходным кодом, поддерживающих их архитектуру.
Заместитель директора по маркетингу МЦСТ, Константин Трушкин, подчеркнул стремление компании упростить работу разработчиков, предоставив им доступ к архитектуре "Эльбрус".
МЦСТ намерена регулярно обновлять базу исходных кодов, публиковать новые пакеты, адаптированные для платформы "Эльбрус", и предоставлять средства разработки, которые сейчас находятся в стадии подготовки.
Главная цель компании — сделать "Эльбрус" одной из ведущих мировых архитектур, поддерживаемых сообществом open source.
Для открытия исходного кода "Эльбруса" потребовалось согласование с Минцифры, Минпромторгом и Минобороны.
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