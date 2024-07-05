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PlayStation взорвала Интернет: новые коллекционные фигурки культовых персонажей уже в продаже

PlayStation представила новую коллекцию фигурок персонажей из популярных игр

1:26
Видеоигры

PlayStation анонсировала новую линейку коллекционных экшен-фигурок, включающую персонажей из популярных игр, таких как Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West и God of War Ragnarok.

PlayStation представила новую коллекцию фигурок персонажей из популярных игр
Фото: Sony Playstation

Эти высокодетализированные фигурки будут доступны с 15 августа 2024 года и производятся компанией Spin Master. В линейке представлены:

  • Aloy из Horizon Forbidden West ($49.99) с 42 точками сочленения и 12 аксессуарами.
  • Varl из Horizon Forbidden West ($29.99) с 32 точками сочленения и несколькими аксессуарами.
  • Kratos из God of War Ragnarok ($29.99) с 31 точкой сочленения и различным оружием.
  • Atreus из God of War Ragnarok ($29.99) с 33 точками сочленения и сменными руками.
  • Jin Sakai из Ghost of Tsushima ($29.99) с 32 точками сочленения и традиционными японскими оружиями.

Фигурки основаны на цифровых скульптурах из игр, что обеспечивает их высокую детализацию и точность. Предзаказы доступны на Amazon US и сайте PlayStation Gear.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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