PlayStation взорвала Интернет: новые коллекционные фигурки культовых персонажей уже в продаже

PlayStation представила новую коллекцию фигурок персонажей из популярных игр

1:26 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

PlayStation анонсировала новую линейку коллекционных экшен-фигурок, включающую персонажей из популярных игр, таких как Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West и God of War Ragnarok.

Фото: Sony Playstation

Эти высокодетализированные фигурки будут доступны с 15 августа 2024 года и производятся компанией Spin Master. В линейке представлены:

Aloy из Horizon Forbidden West ($49.99) с 42 точками сочленения и 12 аксессуарами.

Varl из Horizon Forbidden West ($29.99) с 32 точками сочленения и несколькими аксессуарами.

Kratos из God of War Ragnarok ($29.99) с 31 точкой сочленения и различным оружием.

Atreus из God of War Ragnarok ($29.99) с 33 точками сочленения и сменными руками.

Jin Sakai из Ghost of Tsushima ($29.99) с 32 точками сочленения и традиционными японскими оружиями.

Фигурки основаны на цифровых скульптурах из игр, что обеспечивает их высокую детализацию и точность. Предзаказы доступны на Amazon US и сайте PlayStation Gear.