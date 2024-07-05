Android и Steam теперь лучшие друзья: какой получится симбиоз

Датамайнер, специализирующийся на виртуальной реальности в Steam, неожиданно сделал важное открытие, касающееся всей экосистемы цифрового магазина. Похоже, что в будущем компания Valve может расширить свою платформу на мобильный рынок, интегрируя эмулятор Android. Это может привести к появлению в Steam мобильных игр и приложений или даже к их разработке самой компанией.
Об этом свидетельствует недавняя находка датамайнера Брэда Линча. При анализе SteamVR в базе данных SteamDB он обнаружил нечто действительно интересное. Согласно его данным, приложение SteamVR связано с пакетом в Steam, который включает несколько скрытых приложений. SteamDB удалось получить доступ к их библиотечным активам, и самое важное — в одном из них упоминается эмулятор Android под названием Waydroid. Waydroid — это приложение с открытым исходным кодом, которое интегрирует Android в среду Linux. Линч предположил, что это может быть использовано как ещё одна подсистема Steam, аналогичная слоям совместимости SteamVR или Proton.
Кроме того, другие пользователи выяснили, что несколько инженеров Valve ранее запрашивали доступ к репозиторию Waydroid на GitHub для внесения изменений. Это не кажется простым совпадением и, вероятно, указывает на то, что компания действительно работает над интеграцией Android и Steam.
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