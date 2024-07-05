Assassin's Creed Shadows — почти всё: фанаты в ярости

Под петицией с требованием отменить Assassin's Creed Shadows уже 45 тысяч подписей

1:17 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

После громкого анонса игры Assassin's Creed Shadows игровое сообщество активно обсуждает её персонажей и историческую достоверность. Группа японских геймеров, недовольных тем, как разработчики изобразили эпоху феодальной Японии XVI века, создала петицию с требованием отменить проект.

Фото: Официальный трейлер "Assassin's Creed Shadows"

В документе говорится, что Ubisoft должна отменить Assassin's Creed Shadows из-за "серьёзного оскорбления японской культуры" в связи с неправильным изображением самураев. Авторы петиции утверждают, что в игре искажена роль и характер самураев в японской истории. Они настаивают на том, что самураи были представителями высшего сословия и должны быть показаны как "гокэмоно", или слуги знати. Инициаторы считают, что такое искажение — серьёзное оскорбление японской истории и культуры, способное привести к "азиатскому расизму".

Петиция требует, чтобы Ubisoft немедленно приостановила выпуск Assassin's Creed Shadows и провела тщательное исследование истории и культуры Японии, демонстрируя своё уважение. На данный момент под петицией собрано более 45 тысяч подписей из необходимых 50 тысяч.