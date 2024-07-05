Шокирующая находка в GTA Online спустя 10 лет после выпуска: игроки обнаружили секретную эмоцию

Игроки обнаружили секретную эмоцию в GTA Online

После более чем 10 лет игры в GTA Online, фанат обнаружил скрытую деталь в эмоции курения.

Фото: Openverse by NSTWNR, CC BY-SA 2.0

В GTA Online, выпущенной в октябре 2013 года, курение включает две затяжки сигаретой, после чего персонаж выбрасывает её. Однако, удерживая обе палочки на контроллере, можно выкурить всю сигарету, что было известно немногим игрокам и нигде не упоминалось в управлении.

Недавнее обновление добавило новые миссии, транспортные средства и увеличенные выплаты за некоторые действия. Игроки продолжают находить мелкие детали, поддерживающие их интерес к игре спустя годы после её выпуска.

Rockstar также объявила о выходе GTA 6 осенью 2025 года, что вызвало увеличение активности игроков в GTA 5 и GTA Online: на 35% и 23% соответственно по сравнению с предыдущим годом. Игроки возвращаются к игре, чтобы освежить геймплей перед запуском нового тайтла.