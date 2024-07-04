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Мультсериал "Что, если...?" от Marvel закончится на третьем сезоне

Disney и Marvel завершат мультсериал "Что, если…?" на третьем сезоне

0:49
Видеоигры

Мультсериал "Что, если…?" о героях Marvel и альтернативных событиях во вселенной завершится на третьем сезоне.

Disney и Marvel завершат мультсериал "Что, если…?" на третьем сезоне
Фото: Официальный трейлер "Что, если...?"

Хотя подробности о продолжении пока не раскрыты, фанатам обещают "удовлетворительный" и "чрезвычайно трогательный" финал истории Уату из расы Наблюдателей.

Напомним, что персонажа озвучивает актёр Джеффри Райт ("Одни из нас", "Бэтмен").

Эта новость может удивить поклонников, ведь концепция сериала обещает казалось бы бесконечный потенциал для новых историй. Однако создатели решили не затягивать проект.

Второй сезон "Что, если…?" был выпущен на Disney+ в конце 2023 года, а дата выхода третьего сезона пока даже не приблизительно определена.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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