Мультсериал "Что, если...?" от Marvel закончится на третьем сезоне

Мультсериал "Что, если…?" о героях Marvel и альтернативных событиях во вселенной завершится на третьем сезоне.
Хотя подробности о продолжении пока не раскрыты, фанатам обещают "удовлетворительный" и "чрезвычайно трогательный" финал истории Уату из расы Наблюдателей.
Напомним, что персонажа озвучивает актёр Джеффри Райт ("Одни из нас", "Бэтмен").
Эта новость может удивить поклонников, ведь концепция сериала обещает казалось бы бесконечный потенциал для новых историй. Однако создатели решили не затягивать проект.
Второй сезон "Что, если…?" был выпущен на Disney+ в конце 2023 года, а дата выхода третьего сезона пока даже не приблизительно определена.
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