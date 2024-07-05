Скрытые сокровища Skyrim: новый моддер восстанавливает вырезанный контент, который вы никогда не видели

Моддер восстановил вырезанный контент в игре Skyrim

1:28 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Моддер создал серию модов для The Elder Scrolls 5: Skyrim, восстанавливающих множество удаленного контента. Моды возвращают персонажей, предметы, объекты и области, исключенные из игры перед выпуском.

Фото: Openverse by Sergey Galyonkin, CC BY-SA 2.0

Моддер Unorthodogg выпустил серию "Skyrim Re-Cut", состоящую из 13 частей, из которых уже доступны девять. Эти моды восстанавливают контент, удаленный Bethesda, включая регионы Skyrim, такие как Вайтран, Солитьюд, Морфал и Маркарт. Восстановленные элементы делают мир игры более насыщенным и живым. Например, мод возвращает дом персонажа Назима, который был упомянут в игре, но отсутствовал в базовой версии.

Unorthodogg отметил, что другие моды также восстанавливали вырезанный контент, но "Skyrim Re-Cut" отличается масштабом. Проект включает почти все, что можно было найти, включая вырезанный город Гранитный Холм. Этот проект централизует восстановление разнообразного контента, делая его привлекательным для игроков, стремящихся к полному погружению в мир Skyrim.

Skyrim — одна из самых модифицируемых игр, с множеством модов, исправляющих баги, добавляющих квесты, NPC и новые механики.

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