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Прощай, Wii U: Nintendo официально прекращает ремонт культовой консоли

Nintendo прекращает ремонт консолей Wii U

1:24
Видеоигры

Nintendo прекратила приём заявок на ремонт консолей Wii U и её аксессуаров из-за нехватки необходимых деталей.

Nintendo прекращает ремонт консолей Wii U
Фото: flickr.com by The Conmunity - Pop Culture Geek, CC BY 2.0

Этот шаг был предсказуем, поскольку Nintendo предупреждала об этом в прошлом году. В марте прошлого года компания закрыла цифровые магазины для Wii U и 3DS, а в апреле аналогичная участь постигла онлайн-сервисы для этих консолей. Теперь игроки могут пользоваться проектами на этих платформах только в одиночных режимах и покупать игры в розничной продаже.

Wii U была выпущена в 2012 году с уникальным геймпадом с экраном, но не смогла повторить успех 3DS или Wii. Геймпад критиковали за ограниченный функционал и слабую батарею, а на платформе не хватало игр от сторонних разработчиков. Производство консоли прекратилось в январе 2017 года, а её "наследником" стала Nintendo Switch, которая получила более позитивный приём.

Сейчас игроки ждут нового поколения консолей, преемника Switch, который ожидается до апреля 2025 года и предложит новые функции и улучшенные технические возможности.

Ранее сообщалось, что энтузиасты реализовали поддержку модификаций в ПК-версии Marvel's Spider-Man 2.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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