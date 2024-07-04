Sony уменьшает производство пустых дисков, но сохраняет Blu-ray с контентом

Недавно стало известно, что Sony уволила 250 сотрудников завода по производству дисков, что вызвало опасения у пользователей о возможном отказе компании от физических носителей в пользу исключительно цифровой продукции.
Однако, Sony заявила, что не планирует сокращать производство Blu-ray-дисков с играми, фильмами и другим развлекательным контентом. Компания намерена и дальше продавать физические копии своей продукции.
Sony действительно планирует уменьшить выпуск дисков, но речь идет о пустых носителях, которые пользователи используют для хранения собственных данных. Эти диски стали менее востребованы, так как все больше людей предпочитают хранить данные на внешних накопителях или в облачных сервисах.
В то же время, производство дисков с новыми играми и фильмами останется на прежнем уровне.
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