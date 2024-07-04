Скандал вокруг Assassin's Creed Shadows: геймеры требуют отменить релиз из-за оскорбления японской культуры

Японские геймеры требуют отменить Assassin's Creed Shadows из-за искажения истории

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Недавно анонсированная игра Assassin's Creed Shadows вызвала значительные обсуждения в игровом сообществе, особенно среди японских геймеров, которые выразили недовольство тем, как разработчики представили феодальную Японию XVI века и самураев.

Фото: Openverse by vyassaurabh411, CC BY-ND 2.0

Группа японских игроков составила петицию с требованием отменить будущий проект, обвиняя Ubisoft в "серьезном оскорблении японской культуры". В документе утверждается, что игра искажает роль и характер самураев в истории Японии. По мнению авторов петиции, самураи были представителями высшего сословия и должны быть изображены как "гокэмоно" или слуги знати. Они считают, что такое изображение самураев является недопониманием и оскорблением японской истории и культуры, что может привести к "азиатскому расизму".

Авторы петиции требуют, чтобы Ubisoft немедленно приостановила выпуск Assassin's Creed Shadows и провела тщательное исследование истории и культуры Японии, показав таким образом свое уважение. На сегодняшний день петиция уже собрала свыше 45 тысяч подписей из необходимых 50 тысяч.

Хотя маловероятно, что петиция сможет повлиять на запланированный релиз Assassin's Creed Shadows, который состоится 12 ноября на PC и консолях текущего поколения, реакция Ubisoft на это требование все же представляет интерес.

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