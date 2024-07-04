Windows 11 захватывает мир геймеров: всего шаг до победы над Windows 10 в Steam

Windows 11 набирает популярность среди пользователей Steam

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Windows 11 стремительно набирает популярность среди пользователей Steam и может вскоре стать самой популярной операционной системой среди геймеров.

Фото: GoodFon.com by Microsoft, CC BY 4.0

По данным опроса Steam Hardware & Software Survey, проведённого сервисом Steam, доля пользователей Windows 11 увеличилась на 0,55 процентных пункта и достигла 46,63%. Это всего на 3% меньше, чем у текущего лидера — Windows 10, доля которой снизилась на 0,93 пункта до 49,42%.

Старые версии операционных систем, такие как Windows 7 и Windows 8.1, продолжают терять популярность. На 64-битную версию Windows 7 приходится 0,4% пользователей Steam, а на 64-битную версию Windows 8.1 — всего 0,08%.

В целом, операционные системы семейства Windows остаются доминирующими среди пользователей Steam, занимая 96,61% рынка. На втором месте по популярности находится Linux с долей в 2,08%, а macOS занимает третье место с 1,31% пользователей.

Опрос проводится Valve каждый месяц и отражает текущие предпочтения геймеров в выборе операционных систем.

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