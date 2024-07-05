Twitch на грани: очередной крупный штраф в России

Суд Москвы наложил штраф в миллион рублей на Twitch

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Таганский суд Москвы оштрафовал стриминговый сервис Twitch на один миллион рублей за нарушение российского законодательства.

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Компания Twitch Interactive была обязана удалить контент, запрещенный на территории России, однако не выполнила это требование. Пока неизвестно, какие именно материалы должны были быть удалены.

Это не первый случай штрафования Twitch российским судом. В 2023 году платформа была оштрафована как минимум четыре раза: дважды на 4 миллиона рублей, а также на 7 миллионов и 13 миллионов рублей.