Финальный босс Elden Ring уничтожен за секунды — критический баг в игре

Финальный босс Elden Ring побеждён мгновенно из-за ошибки в игре

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Пользователь Reddit показал, как ему удалось моментально убить финального босса в Elden Ring: Shadow of the Erdtree из-за критического бага.

Фото: wikipediа by Caspar Rubin, PDM

Во время битвы с Раданом, сложным финальным боссом дополнения, геймер загнал врага в угол. Босс застрял в текстурах и затем полностью исчез с арены, моментально потеряв 32 тысячи здоровья. Игра засчитала его как побежденного.

В июле стример Dr. DeComposing прошел дополнение Shadow of the Erdtree, используя саксофон в качестве контроллера. Для победы над финальным боссом ему понадобилось 12 попыток.

Shadow of the Erdtree вышла 21 июня 2024 года и стала самым высокооцененным DLC в истории Metacritic, хотя некоторым игрокам оно не понравилось из-за высокой сложности.