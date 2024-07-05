Новая игра от создателей Terminator: Resistance! Что скрывает Teyon

Новая игра от студии Teyon: что известно о предстоящей экшен-RPG

1:02 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Известная по играм RoboCop: Rogue City и Terminator: Resistance студия Teyon набирает команду для нового проекта. Этот факт привлек внимание нескольких зарубежных СМИ.

Фото: wikipediа by Daniel Juřena, CC BY-SA 2.0

Новый проект будет экшен-RPG для ПК и консолей, создаваемая в сотрудничестве с крупным издателем. На данный момент подробности сюжета и особенности игры не раскрываются. Компания активно ищет сотрудников с опытом работы на Unreal Engine, что указывает на высокую вероятность использования этого движка в разработке.

Предыдущая игра студии, RoboCop: Rogue City, вышла 2 ноября 2023 года и получила высокий рейтинг в Steam — 90% из 8,3 тысяч рецензий положительные.

Ранее сообщалось, что RoboCop: Rogue City стала самой успешной игрой издателя Nacon. За первые две недели после релиза в шутер сыграло около 435 тысяч человек.