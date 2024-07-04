Кто станет чемпионом? Начался Riyadh Masters 2024 с призовым фондом $5 млн

В столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, начался главный летний турнир Riyadh Masters 2024 по Dota 2, который продлится до 21 июля. На этом международном чемпионате команды будут бороться за призовой фонд в размере $5 млн.
Всего в турнире примут участие 20 команд: 8 из них получили прямые приглашения по рейтингу EPT, а 12 прошли через отборочные квалификации. От СНГ на чемпионате выступят команды Team Spirit, BB Team и Virtus. pro.
Участники Riyadh Masters 2024:
Riyadh Masters 2024 состоит из трех стадий: Play-In, групповой этап и плей-офф. В Play-In выступят 12 команд, которые будут разделены на две группы. По итогам матчей 4 лучших коллектива пройдут в следующий этап, а остальные покинут турнир.
В групповом этапе сыграют 16 команд. По результатам этой стадии два коллектива из каждой группы покинут чемпионат, а остальные пройдут в плей-офф. В заключительной стадии матчи пройдут в формате double-elimination (до двух побед), а финал — до трех побед.
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