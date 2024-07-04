Кто станет чемпионом? Начался Riyadh Masters 2024 с призовым фондом $5 млн

Главный летний турнир Riyadh Masters 2024 по Dota 2 начался в Эр-Рияде

1:38 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

В столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, начался главный летний турнир Riyadh Masters 2024 по Dota 2, который продлится до 21 июля. На этом международном чемпионате команды будут бороться за призовой фонд в размере $5 млн.

Фото: wikipediа by Yrrah2, CC BY-SA 4.0

Всего в турнире примут участие 20 команд: 8 из них получили прямые приглашения по рейтингу EPT, а 12 прошли через отборочные квалификации. От СНГ на чемпионате выступят команды Team Spirit, BB Team и Virtus. pro.

Участники Riyadh Masters 2024:

Xtreme Gaming

Gladiators

Team Liquid

Team Falcons

OG

MOUZ

Entity

beastcoast

G2.IG

Heroic

LGD Gaming

nouns

Azure Ray

Blacklist International

Tundra Esports

PSG Quest

Aurora Gaming

Team Spirit

BB Team

Virtus.pro

Riyadh Masters 2024 состоит из трех стадий: Play-In, групповой этап и плей-офф. В Play-In выступят 12 команд, которые будут разделены на две группы. По итогам матчей 4 лучших коллектива пройдут в следующий этап, а остальные покинут турнир.

В групповом этапе сыграют 16 команд. По результатам этой стадии два коллектива из каждой группы покинут чемпионат, а остальные пройдут в плей-офф. В заключительной стадии матчи пройдут в формате double-elimination (до двух побед), а финал — до трех побед.