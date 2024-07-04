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Как компьютерные клубы опередили кинотеатры в России: причины и факты

Оборот компьютерных клубов вырос на 22% за первое полугодие 2024 года — "Ведомости"

1:35
Видеоигры

В первом полугодии 2024 года оборот российских компьютерных клубов увеличился почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщают "Ведомости". Рынок вырос с 11,5 до 14 миллиардов рублей, что составляет прирост в 22%. По словам генерального директора компании Langame, Дмитрия Лукина, успех объясняется несколькими факторами.

Оборот компьютерных клубов вырос на 22% за первое полугодие 2024 года — "Ведомости"
Фото: wikipediа by TOCHKAG, CC BY-SA 4.0

"Высокие цены на сборку ПК — не основная причина роста компьютерных клубов. Ранее люди приходили в клубы ради мощных компьютеров и быстрого интернета, а теперь они ищут комфортную атмосферу для отдыха и игр", — отметил Дмитрий Лукин.

Кроме того, по мнению журналистов портала Metaratings. Cybersport, значительную роль играет использование компьютерных клубов киберспортивными командами для проведения буткемпов — групповых тренировок перед соревнованиями.

Согласно данным компании Langame, в первом полугодии 2024 года к ее системе присоединились 200-250 новых клубов и 6 тысяч устройств. В Москве количество игровых заведений за последний год выросло с 390 до 500. К концу 2023 года в России насчитывалось 2,7 тысячи компьютерных клубов, что превышает количество кинотеатров (2,3 тысячи).


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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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