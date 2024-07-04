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Hamster Kombat: новый рекорд Гиннеса и уникальная игровая механика на платформе Telegram

Hamster Kombat: игровой хит Telegram собирает 150 миллионов пользователей

2:06
Видеоигры

Hamster Kombat вот-вот войдет в Книгу рекордов Гиннеса, заявляя о своем статусе третьего по скорости приложения в истории, которое достигло отметки в 150 миллионов пользователей. Этот вирусный хит стал одной из самых громких историй 2024 года в мире технологий.

Hamster Kombat: игровой хит Telegram собирает 150 миллионов пользователей
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Игра, базирующаяся на платформе Telegram, смогла установить новый стандарт скорости роста, соперничая с такими гигантами, как Pokémon GO и Threads, которые также в свое время удивляли своими рекордными темпами наращивания аудитории. Threads установил невероятно высокий барьер, достигнув отметки в 150 миллионов пользователей за шесть дней, что было невиданно быстрым ростом на тот момент.

Hamster Kombat привлекла внимание не только своей скоростью набора пользователей, но и уникальным подходом к игровой механике. Она начинается с того, что игроки управляют хомячками, выступающими в роли генеральных директоров криптовалютных бирж. Основной механикой является кликер, который позволяет игрокам зарабатывать виртуальные монеты с каждым нажатием.

Однако Hamster Kombat не ограничивается лишь этим - она предлагает разнообразные игровые механики, включая обновления и улучшения для активного и пассивного заработка. Пользователи могут приобретать различные карты и лицензии, повышая свой корпоративный статус в мире криптовалютных бирж хомяков.

Основной успех игры можно объяснить её стратегическим взаимодействием с социальными сетями. Например, Hamster Kombat активно использует Telegram и YouTube для расширения своего сообщества, привлекая новых игроков и укрепляя свои позиции в сфере GameFi.

С момента запуска в январе 2024 года Hamster Kombat значительно увеличил свою аудиторию, что свидетельствует о растущей популярности и влиянии игры на рынке криптовалютных приложений Telegram.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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