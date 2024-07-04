Положительное влияние игр жанра шутер и слэшер на зрительные функции: новые исследования и открытия

В последние десятилетия компьютерные игры стали неотъемлемой частью современной культуры и образа жизни миллионов людей по всему миру. Однако помимо развлекательной функции, некоторые из них привлекают внимание исследователей своим потенциалом оказывать положительное влияние на когнитивные функции человека. Сегодня мы расскажем о наиболее интересных исследованиях о влиянии игр жанра шутеры и слэшеры на зрительные способности.
Например, исследование, проведенное в 2018 году в Университете Рочестера в США, обнаружило, что игры жанра шутер могут улучшать способность быстро переключаться между объектами и фокусироваться на различных точках на экране. Ученые изучили реакцию глаз заядлых геймеров и обычных людей, не играющих в компьютерные игры. Оказалось, что игроки имеют более высокий уровень точности в фокусировке визуального внимания и меньше времени тратят на переключение взгляда с одной точки на другую.
Другие исследования, такие как то, проведенное в Японии в Университете Осака в 2017 году, сфокусировались на влиянии игр на периферическое зрение. В ходе экспериментов ученые обнаружили, что люди, регулярно играющие в шутеры и слэшеры, имеют более развитую способность быстро замечать движущиеся объекты на обширной территории вокруг них.
В дополнение к этому, исследование, проведенное в 2020 году в Германии в Институте психологии и геронтологии, подтвердило, что игры с активным геймплеем могут способствовать улучшению внимания к деталям и увеличению концентрации, что положительно влияет на зрительные функции в целом.
Таким образом, игры жанра шутеры и слэшеры могут стать не только увлекательным развлечением, но и полезным инструментом для улучшения зрительных способностей, если использовать их правильно и в разумных количествах.
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