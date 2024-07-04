Тайна раскрыта: названы главные герои Shaolin Monks 2

За годы существования серии Mortal Kombat было выпущено множество игр. Несмотря на огромную популярность серии, в ней практически не было спин-оффов, которые фанаты ждали бы с нетерпением. Последним успешным спин-оффом стал Shaolin Monks, вышедший в 2005 году. Однако, по последним новостям, NetherRealm Studios работает над новым спин-оффом одной из своих франшиз, вероятно, Mortal Kombat, и многие предполагают, что это будет Shaolin Monks 2.
Эд Бун также сообщил о сиквеле, отметив, что он будет посвящен динамичному дуэту Скорпиона и Саб-Зиро.
Недавний комментарий Эда Буна усилил спекуляции вокруг Shaolin Monks 2, хотя официального подтверждения пока нет. Создатель серии намекнул, что Shaolin Monks 2 — это лишь вопрос времени.
Без сомнения, если (когда?) мы его сделаем, то главными героями будут Скорпион и Саб-Зиро.
Известно, что Эд Бун — большой поклонник этого спин-оффа и все еще намерен когда-нибудь создать продолжение.
Mortal Kombat 1 разошлась тиражом в 3 миллиона копий, но игра довольно быстро теряет популярность. Поэтому с нетерпением ждем следующего шага NetherRealm, ведь Shaolin Monks 2 способна омолодить франшизу.
Творожные кексы с вишней — это изысканная домашняя выпечка, которая поражает своей мягкостью и свежестью ягод.