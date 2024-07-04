Теперь на Spider-Man 2 можно добавить Си-джея

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Энтузиасты реализовали поддержку модификаций в ПК-версии Marvel's Spider-Man 2

2:03
Видеоигры

Супергеройский экшен Marvel's Spider-Man 2, хотя и официально является эксклюзивом для PlayStation 5, уже почти полгода доступен на ПК. Это стало возможным благодаря усилиям команды энтузиастов, которые смогли перенести игру на ПК в начале 2024 года.

Энтузиасты реализовали поддержку модификаций в ПК-версии Marvel's Spider-Man 2
Фото: flickr.com by Roger Murmann, CC BY 2.0

ПК-версия Marvel's Spider-Man 2 одновременно с консольной версией получает патчи с исправлениями ошибок и обновления с новым контентом, а также дополнительные улучшения. В настоящее время проект на ПК находится в идеальном состоянии, поэтому для него была реализована поддержка пользовательских модов. Теперь в Marvel's Spider-Man 2 можно устанавливать различные костюмы, изменять анимации, редактировать локации и модели персонажей.

Создатели ПК-версии игры постарались сделать поддержку модификаций максимально удобной для контентмейкеров и игроков. Принцип модов в игре реализован по аналогии с Marvel's Spider-Man Remastered, который вышел на ПК в 2022 году. Весь процесс установки файлов осуществляется через автоматический менеджер модов Overstrike. Эта программа была разработана специально для установки модов для игр от Insomniac Games и теперь совместима с Marvel's Spider-Man 2. Всё, что требуется от игрока, — это скачать мод-менеджер и выбранный мод для игры, перенести файлы в окно программы и нажать кнопку установки.

Для игры уже выпущен ряд интересных костюмов. Например, добавлены костюм Дэдпула из фильмов, наряд Человека-паука из игры Spider-Man: Web of Shadows и замена главного героя на Си-Джея. Моды не ограничиваются только костюмами: уже доступны моды на улучшенную оптимизацию, удаление "лишней" символики и улучшение камеры. Очевидно, что количество модов для Marvel's Spider-Man 2 будет только расти.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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