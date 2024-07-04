Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Неотправленное письмо": за кадром трагического финала
Советы по приготовлению омлета
Трихолог Курская разобрала причины медленного роста волос
Защита авто в гараже: как теннисный мяч помогает избежать повреждений
Рост цен на поездки вынудил россиян реже пользоваться услугами такси
Бурные годы и опасности: история брака Аллы Пугачевой и Александра Стефановича
Певица Слава похвасталась автомобилем за 34 млн рублей
Не выбрасывать: вот куда деть траву
Российские борицы продемонстрировали отличные результаты
Всем любителям раздевать персонажей из видеоигр: поклонники Resident Evil в полном восторге

Представлена фигурка Ады Вонг из Resident Evil, которую можно раздеть

1:09
Видеоигры

Компания 404 Studio представила новую фигурку Ады Вонг, одной из самых известных героинь серии Resident Evil, особенно из Resident Evil 4. Фигурка выполнена в масштабе 1/4, что делает её достаточно крупной и детализированной. Это позволяет разглядеть мельчайшие элементы её наряда и аксессуаров, что особенно важно для коллекционеров.

Представлена фигурка Ады Вонг из Resident Evil, которую можно раздеть
Фото: flickr.com by instacodez, PDM

Ада Вонг одета в яркое платье с откровенными вырезами, подчеркивающими её харизматичный и соблазнительный образ. Фигурка также включает в себя соблазнительные чулки, которые являются неотъемлемой частью её внешнего вида. Особенностью фигурки является возможность снять одежду до нижнего белья, что добавляет дополнительный уровень детализации и интерактивности.

На фото видно, что в комплекте с фигуркой идут сменное оружие и подставка. Это позволяет владельцам изменять позы и аксессуары, придавая коллекции разнообразие и уникальность. Компания не указала сроки начала поставок, что оставляет поклонников в ожидании.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Почему Нигерия решила вернуть свои золотые запасы?

В своих резервах Нигерия хранит около 21 тонны золота

Даже Нигерия планирует вернуть свои золотые запасы
Капустная белянка: как защитить урожай от прожорливых гусениц
Капустной белянке — бой: в июле опудрите кусты этим порошком — о вредителе забудете
Запад в панике. Китай разрабатывает для России аналог дрона-камикадзе "Герань"?
Развод или пиар? Алсу сделала заявление
Под Авдеевкой "Отважные" освободили посёлки Сокол и Восход Дмитрий Плотников Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин ВС РФ заняли самый высокий микрорайон Часова Яра, ВСУ отступают к Константиновке Любовь Степушова
Спасите ваши томаты от июльской жары: 2 необходимых действия для растений в теплице
В июле для моркови — обязательно: эти меры по уходу влияют на рост крупных корнеплодов
Супруга Курбана Омарова записала видеообращение из родильного отделения
Супруга Курбана Омарова записала видеообращение из родильного отделения
Последние материалы
"Неотправленное письмо": за кадром трагического финала
Советы по приготовлению омлета
Трихолог Курская разобрала причины медленного роста волос
Защита авто в гараже: как теннисный мяч помогает избежать повреждений
Рост цен на поездки вынудил россиян реже пользоваться услугами такси
Бурные годы и опасности: история брака Аллы Пугачевой и Александра Стефановича
Певица Слава похвасталась автомобилем за 34 млн рублей
Не выбрасывать: вот куда деть траву
Под Авдеевкой "Отважные" освободили посёлки Сокол и Восход
Российские борицы продемонстрировали отличные результаты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников