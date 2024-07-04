Всем любителям раздевать персонажей из видеоигр: поклонники Resident Evil в полном восторге

Представлена фигурка Ады Вонг из Resident Evil, которую можно раздеть

1:09 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Компания 404 Studio представила новую фигурку Ады Вонг, одной из самых известных героинь серии Resident Evil, особенно из Resident Evil 4. Фигурка выполнена в масштабе 1/4, что делает её достаточно крупной и детализированной. Это позволяет разглядеть мельчайшие элементы её наряда и аксессуаров, что особенно важно для коллекционеров.

Фото: flickr.com by instacodez, PDM

Ада Вонг одета в яркое платье с откровенными вырезами, подчеркивающими её харизматичный и соблазнительный образ. Фигурка также включает в себя соблазнительные чулки, которые являются неотъемлемой частью её внешнего вида. Особенностью фигурки является возможность снять одежду до нижнего белья, что добавляет дополнительный уровень детализации и интерактивности.

На фото видно, что в комплекте с фигуркой идут сменное оружие и подставка. Это позволяет владельцам изменять позы и аксессуары, придавая коллекции разнообразие и уникальность. Компания не указала сроки начала поставок, что оставляет поклонников в ожидании.