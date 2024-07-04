Всем любителям раздевать персонажей из видеоигр: поклонники Resident Evil в полном восторге

Компания 404 Studio представила новую фигурку Ады Вонг, одной из самых известных героинь серии Resident Evil, особенно из Resident Evil 4. Фигурка выполнена в масштабе 1/4, что делает её достаточно крупной и детализированной. Это позволяет разглядеть мельчайшие элементы её наряда и аксессуаров, что особенно важно для коллекционеров.
Ада Вонг одета в яркое платье с откровенными вырезами, подчеркивающими её харизматичный и соблазнительный образ. Фигурка также включает в себя соблазнительные чулки, которые являются неотъемлемой частью её внешнего вида. Особенностью фигурки является возможность снять одежду до нижнего белья, что добавляет дополнительный уровень детализации и интерактивности.
На фото видно, что в комплекте с фигуркой идут сменное оружие и подставка. Это позволяет владельцам изменять позы и аксессуары, придавая коллекции разнообразие и уникальность. Компания не указала сроки начала поставок, что оставляет поклонников в ожидании.
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