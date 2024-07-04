Почему Star Wars Outlaws — самая ожидаемая игра года: эксклюзивные детали

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Игра Star Wars Outlaws готова к выпуску: что ожидать от новинки

1:31
Видеоигры

Разработчики из студии Massive Entertainment объявили, что новый экшен Star Wars Outlaws успешно завершил этап разработки и получил статус "золото". Игра будет выпущена без задержек 30 августа на платформах PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Создатели игры с нетерпением ожидают, когда игроки погрузятся в приключения во Внешнем Кольце вселенной "Звёздных войн" и станут участниками местной преступной среды.

Игра Star Wars Outlaws готова к выпуску: что ожидать от новинки
Фото: wikipedia by Clément Grandjean, CC BY-SA 4.0

Прохождение сюжетной кампании займет около 30 часов, в течение которых игрокам предстоит исследовать мир, участвовать в космических сражениях, проходить стелс-сегменты и многое другое. Все эти аспекты игрового процесса были продемонстрированы в недавнем видео от издателя Ubisoft.

Персонажем, вокруг которого строится сюжет, является преступница Кей Весс. В процессе игры она взаимодействует с различными преступными бандами вселенной, строя отношения и зарабатывая репутацию, что влияет на развитие сюжета. Сравнивают сюжет Outlaws с комедией Мартина Скорсезе "После работы".

Что касается технологической стороны, Nvidia продемонстрировала возможности игры с использованием трассировки лучей и технологии DLSS. В дополнение, разработчики внедрили разнообразные опции доступности, чтобы сделать игру более доступной для геймеров с различными ограничениями по здоровью.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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