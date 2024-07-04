Почему все сходят с ума по новой версии Resident Evil 7 на Apple

Capcom выпустила Resident Evil 7 для iOS и macOS

1:37 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Хоррор Resident Evil 7 теперь доступен на устройствах Apple, включая iPhone 15 Pro, iPad и Mac с чипами серии M. Игра предлагается в AppStore по цене 1430 рублей, но пользователи могут бесплатно ознакомиться с прологом истории главного героя Итана Уинтерса, оказавшегося в ужасающем доме с мрачной семейкой.

Фото: wikipedia by Daniel Rueda, PDM

Также дополнительные материалы к основной игре доступны за 1430 рублей. RE7 требует примерно 31 ГБ свободного места на устройстве и 33,4 ГБ на Mac, поддерживает игровые контроллеры (PlayStation, Xbox) и множество языков, включая русский.

Появились отзывы о работе игры на iPhone 15 Pro Max, где она функционирует с разрешением 1950x900 в режиме, ориентированном на производительность, и стабильно поддерживает 60 FPS. На iPad Pro M4 игра идет с разрешением 2420x1668p, также обеспечивая стабильную частоту в 60 FPS.

Среди ранее вышедших на устройствах Apple игр серии можно выделить Resident Evil Village и Resident Evil 4 (2023). Кроме того, Capcom анонсировала работу над новой частью серии под руководством геймдиректора RE7, а релиз Resident Evil 9 ожидается к концу 2025 года.