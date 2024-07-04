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Теперь это возможно: Смит и Скорпион скоро в одной игре – только в MultiVersus

Новый персонаж в MultiVersus: агент Смит и Скорпион доступны для игры

1:34
Видеоигры

Разработчики из Player First Games представили новый трейлер игры MultiVersus, посвящённый добавлению персонажа агента Смита из "Матрицы". С недавним обновлением Смит доступен для игры: он способен телепортироваться, владеет огнестрельным оружием и отлично сражается в ближнем бою, даже Супермен оказался не в силах ему противостоять.

Новый персонаж в MultiVersus: агент Смит и Скорпион доступны для игры
Фото: wikipedia by Marcin Wichary, CC BY 2.5

Игроки могут испытать Смита в действии начиная с 8 июля в рамках специального мероприятия, а купить персонажа можно будет с 23 июля. Список нововведений также включает PvP-мод "каждый за себя" и режим наблюдения, плюс в игре появились изменения в балансе и новые арены.

Также, по словам менеджера по работе с сообществом из студии Player First Games, в MultiVersus возможно появится Скорпион из Mortal Kombat. Это предположение основано на ответе менеджера на вопрос фаната, который сопровождался смайликом. Ранее похожим способом было намекнуто на добавление агента Смита.

MultiVersus была впервые запущена в бета-тестировании в 2022 году и привлекла более 20 млн игроков. Однако в начале 2023 года количество активных игроков снизилось почти вдвое, и серверы были временно закрыты до полноценного релиза. В конце мая 2024 года игра была перезапущена с рядом значительных изменений.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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