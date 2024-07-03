Скандал в GTA Online: игроки в ярости из-за новых платных функций

Rockstar Games добавляет новое приложение и функции в GTA Online

1:38 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Обновление для игры было выпущено 25 июня. В этом апдейте разработчики ввели новый бизнес-модуль по поимке преступников, а также добавили в игру новые автомобили и различный косметический контент. Также был пересмотрен баланс некоторых миссий, что привело к увеличению выплат для игроков. Кроме того, усовершенствован редактор пользовательских гонок.

Фото: Макар Горшенин pravda.ru

Студия Rockstar Games внедрила в игровой телефон новое приложение под названием Vinewood Club. Это приложение позволяет игрокам быстро вызывать машину, пополнять боезапас и получать доходы от бизнесов без необходимости посещения сейфов для снятия наличных. Однако, доступ к этим функциям ограничен для подписчиков GTA+, стоимость которой составляет 8 долларов в месяц. Подписка доступна только на консолях нового поколения и не предлагается для ПК.

Среди игроков возникли опасения относительно того, что в следующих частях Grand Theft Auto могут появиться аналогичные платные функции. Некоторые выразили недовольство по поводу отсутствия значимых улучшений в стандартной версии игры.

Grand Theft Auto Online был запущен в 2013 году и доступен на ПК, а также консолях Xbox 360, Xbox Series X/S, PlayStation 5, PlayStation 3, Xbox One и PlayStation 4. События в игре разворачиваются за несколько месяцев до основного сюжета GTA V в городе Лос-Сантос.