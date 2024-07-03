Конец эпохи! Battlefield исчезает с консолей: узнайте, какие игры больше не купить

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Список игр Battlefield, которые исчезнут из цифровых магазинов для PS3 и Xbox 360

0:49
Видеоигры

31 июля текущего года прекратится продажа нескольких игр из серии Battlefield в цифровых магазинах для консолей Xbox 360 и PlayStation 3. Конкретно речь идет о следующих играх:

Список игр Battlefield, которые исчезнут из цифровых магазинов для PS3 и Xbox 360
Фото: wikipedia by BobAnderson34, CC BY-SA 4.0
  • Battlefield 3
  • Battlefield 4
  • Battlefield Hardline

Вместе с основными играми, также будет прекращена продажа всех дополнений к ним. С 7 ноября 2024 года для этих версий игр на указанных платформах также остановятся онлайн-сервисы, после чего игроки смогут пользоваться только одиночным режимом игры.

Эти изменения не затронут версии Battlefield 3 для ПК, а также Battlefield 4 и Battlefield: Hardline для ПК, Xbox One и PlayStation 4.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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