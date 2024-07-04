Нейропсихолог объяснила, в чём вред компьютерный игр: сколько времени можно играть без вреда

Сколько можно играть в компьютерные игры без вреда для здоровья

1:15 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Нейропсихолог Ирина Хвингия в интервью радио Sputnik рассказала, сколько времени можно проводить за компьютерными играми без вреда для здоровья.

Фото: flickr.com by Craig Howell, CC BY 2.0

По мнению Хвингии, компьютерные игры могут как положительно, так и отрицательно сказываться на здоровье. Важным фактором является умение контролировать время, отведенное на этот досуг.

"Исследования показывают, что игры могут улучшать когнитивные функции, однако важно, чтобы они не заменяли другие виды активности, иначе другие навыки могут пострадать. Если нужно выполнить рабочую задачу, а вместо этого мы играем, то это уже вредно. Чтобы избежать зависимости, рекомендуется играть не больше получаса — часа в день," — пояснила она.

При наличии некоторых нарушений здоровья время игры следует сокращать, продолжила Хвингия.

"Игры могут усугубить существующие когнитивные проблемы. Если у человека трудности с вниманием, светящийся экран и быстро меняющиеся изображения могут ещё больше его истощить. Для людей с вегетативными нарушениями даже 15 минут в день могут быть чрезмерными," — заключила она.