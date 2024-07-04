Первый в истории прошёл "тетрис": 13-летний американец стал первым, кто прошёл "тетрис"

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Американский подросток стал первым человеком в мире, прошедшим "Тетрис"

2:13
Видеоигры

Американский подросток Уиллис Гибсон, возможно, стал первым человеком в истории, завершившим оригинальную версию компьютерной игры-головоломки "Тетрис", сообщает газета The New York Times.

Американский подросток стал первым человеком в мире, прошедшим "Тетрис"
Фото: commons.wikimedia.org by Vadermonk is licensed under Commons, the free media repository

21 декабря 13-летний Уиллис Гибсон сидел в своем офисном кресле в спальне в Стиллуотере, штат Оклахома, потрясенный своим достижением. На его экране зависла игра, а счет в "Тетрисе" достиг отметки "999999".

"О боже мой," — повторял Уиллис высоким голосом, рухнув в кресло, как видно на видео его триумфа, загруженном на YouTube во вторник, — "Я не чувствую своих пальцев".

Уиллис стал первым, кто продвинулся так далеко в оригинальной версии "Тетриса" для Nintendo, что игра зависла, достигнув успеха, который ранее приписывался только искусственному интеллекту.

Долгое время пределом человеческих возможностей в игре считался 29-й уровень, но за последнее десятилетие новое поколение игроков преодолело эти границы.

Как сообщает Life, до последнего уровня в игре ранее доходил только искусственный интеллект.

"Уиллис добрался до уровня 157, достигнув "экрана убийства" в "Тетрисе", точки, когда игра становится неиграбельной из-за ограничений в ее коде. (На видео, когда игра зависает, на экране указано, что Уиллис достиг 18-го уровня. Это связано с тем, что код не был предназначен для продвижения так высоко)", — пишет NYT.

Согласно изданию, Уиллис начал играть в "Тетрис" в 2021 году и уже выиграл несколько региональных турниров, заработав около трех тысяч долларов. Теперь его цель — победить на чемпионате мира по классическому "Тетрису", где в октябре он занял третье место в общем зачете.

Тетрис был изобретен советским программистом Алексеем Пажитновым. Игра была выпущена в 1984 году и представляет собой головоломку с геометрическими фигурами, добавляет издание "Вести Подмосковья".

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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