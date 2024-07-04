Крупнейший разработчик игр из России собирает средства для ветеранов

Крупнейший российский разработчик игр организует сбор средств для поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости руководитель компании "Леста Игры" Малик Хатажаев.
"Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Мы помним вас, гордимся вами, и поэтому с третьего мая во всех наших проектах стартует благотворительная акция 'Красная гвоздика памяти'", — заявил представитель компании.
Все средства, собранные в рамках акции, будут переданы в фонд "Память поколений".
"Наша 'Красная гвоздика' - это благотворительная инициатива по сбору средств для помощи ветеранам. Эти люди — наша гордость и история, они принесли нам великую победу. Медицинская помощь им необходима в первую очередь, чтобы они могли оставаться с нами как можно дольше", — пояснила исполнительный директор фонда "Память поколений" Катерина Круглова.
Компания обещает публично отчитаться о результатах сбора средств, а фонд "Память поколений" будет регулярно информировать о ходе оказания помощи конкретным ветеранам.
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