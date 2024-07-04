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Крупнейший разработчик игр из России собирает средства для ветеранов

Российская игровая компания собирает средства для ветеранов

1:08
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Крупнейший российский разработчик игр организует сбор средств для поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости руководитель компании "Леста Игры" Малик Хатажаев.

Российская игровая компания собирает средства для ветеранов
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, CC BY 4.0

"Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Мы помним вас, гордимся вами, и поэтому с третьего мая во всех наших проектах стартует благотворительная акция 'Красная гвоздика памяти'", — заявил представитель компании.

Все средства, собранные в рамках акции, будут переданы в фонд "Память поколений".

"Наша 'Красная гвоздика' - это благотворительная инициатива по сбору средств для помощи ветеранам. Эти люди — наша гордость и история, они принесли нам великую победу. Медицинская помощь им необходима в первую очередь, чтобы они могли оставаться с нами как можно дольше", — пояснила исполнительный директор фонда "Память поколений" Катерина Круглова.

Компания обещает публично отчитаться о результатах сбора средств, а фонд "Память поколений" будет регулярно информировать о ходе оказания помощи конкретным ветеранам.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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