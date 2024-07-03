Путин поручил контролировать рынок компьютерных игр в России

Президент России Владимир Путин включил разработку механизмов контроля за рынком видеоигр в основополагающие направления государственной политики в области исторического просвещения. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Согласно документу, одной из задач совершенствования государственного управления в области исторического просвещения является создание механизмов государственного и общественного контроля за рынком видеоигр. Это необходимо для предотвращения неконтролируемого распространения цифровых продуктов, которые искажают представления о событиях отечественной и мировой истории, а также о роли России в мире.