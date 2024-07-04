"Это не тот Кратос" — Дэвид Яффе о провале изменений в God of War

Создатель God of War Дэвид Яффе раскритиковал изменения в образе Кратоса

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В подкасте с участием Дэвида Яффе, создателя оригинальной франшизы God of War, и Джона Гарвина, создателя Days Gone, обсуждались изменения в характере Кратоса в последних двух частях игры.

Фото: Макар Горшенин Pravda.ru

Яффе выразил недовольство тем, что Кратос изменился слишком сильно, став отцом, и отметил, что персонажи франшиз, таких как Супермен или Бэтмен, должны сохранять свою идентичность. Гарвин согласился, добавив, что игре не хватает элемента фэнтези.

Яффе признал креативность идеи Кори Барлога изменить Кратоса, но считает, что история должна была закончиться на этой ноте. Он также раскритиковал концовку Uncharted 4, считая, что игра должна была сохранить фантазию и приключенческий дух, не меняя характер Дрейка.