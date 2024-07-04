Dragon's Dogma 2 стала бесплатной для всех благодаря хакерам

Японская компания Capcom отметила хорошие продажи Dragon's Dogma 2 выпуском пробной версии игры на ПК (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series. Бесплатная версия позволяет играть два часа, сохраняя прогресс при покупке полной версии.
Однако геймеры на ПК усовершенствовали акцию, взломав антипиратскую защиту Denuvo. Хакеры создали мод, продлевающий таймер пробной версии, позволяя играть всю игру. В отличие от стандартного взлома, этот метод требует скачивания специальных файлов и обходного запуска Steam.
Хотя бан аккаунта не предусмотрен, сетевые функции игры, такие как использование пешек других игроков, недоступны. Инструкции по использованию метода доступны в сети.
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