Dragon's Dogma 2 стала бесплатной для всех благодаря хакерам

Capcom выпустила пробную версию Dragon's Dogma 2, но её взломали

0:49 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Японская компания Capcom отметила хорошие продажи Dragon's Dogma 2 выпуском пробной версии игры на ПК (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series. Бесплатная версия позволяет играть два часа, сохраняя прогресс при покупке полной версии.

Фото: freepik.com by flatart, PDM

Однако геймеры на ПК усовершенствовали акцию, взломав антипиратскую защиту Denuvo. Хакеры создали мод, продлевающий таймер пробной версии, позволяя играть всю игру. В отличие от стандартного взлома, этот метод требует скачивания специальных файлов и обходного запуска Steam.

Хотя бан аккаунта не предусмотрен, сетевые функции игры, такие как использование пешек других игроков, недоступны. Инструкции по использованию метода доступны в сети.