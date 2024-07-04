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Скандал вокруг Assassin's Creed Shadows: японские геймеры обвиняют Ubisoft в расизме

Японские геймеры требуют отменить выпуск Assassin's Creed Shadows

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Видеоигры

Японские геймеры запустили петицию с требованием к Ubisoft отменить предстоящий выпуск игры Assassin's Creed Shadows, посвященной японским самураям.

Японские геймеры требуют отменить выпуск Assassin's Creed Shadows
Фото: Макар Горшенин Pravda.ru

В петиции, созданной Симидзу Тору, выражается обеспокоенность исторической точностью и уважением к японской культуре. В документе отмечается, что самураи должны быть верховной кастой воинов, и приводится пример Уильяма Адамса, первого европейца, получившего титул самурая.

Геймеры считают, что Ubisoft неверно интерпретирует роль самураев, что является оскорблением японской культуры и может быть расценено как расизм. Петиция, набравшая более 16 000 подписей, призывает Ubisoft прекратить выпуск игры и проявить уважение к японской истории через тщательное исследование.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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