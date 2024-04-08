Американская компания Apple обновила правила App Store. Теперь на площадке разрешено публиковать игровые эмуляторы. Об этом сообщает издание MacRumors.
Напомним, что эмуляторы игр — программное обеспечение, которое эмулирует работу игровой консоли на смартфоне, компьютере или другом девайсе. То есть игры с приставок будут доступны на iPhone. Однако они могут быть опубликованы только для пользователей из стран Евросоюза, остальному миру они будут недоступны.
Правила поменялись из-за закона о цифровых рынках, который вступил в силу в ЕС в марте этого года.
В Apple сообщили, что игры должны быть интегрированы в приложения посредством технологии HTML5. Игровые эмуляторы также должны будут иметь механизмы фильтрации нежелательных материалов.
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