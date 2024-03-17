Выяснилось, что каждый сотрудник компании Valve приносит около $780 тысяч в год

Valve получает около $780 тысяч с одного сотрудника в год

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В документах отмечается, что в 2018 году средняя прибыль на одного сотрудника в компании составила около $780 тысяч, что является одним из наивысших показателей среди всех технологических компаний. Valve сумела обойти такие гигантские компании, как Google, Netflix, Apple, Microsoft и другие. Вероятно, в последующие годы прибыль еще выросла.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Eulitz is licensed under CC BY 4.0

Такие впечатляющие цифры объясняются тем, что Valve, по сравнению с другими технологическими гигантами, является небольшой компанией, в которой работает всего 350 сотрудников. Это сравнимо с размерами современной игровой студии. Тем не менее, благодаря высокой маржинальности и продажам игр различных издательств на платформе Steam, компания демонстрирует впечатляющие результаты.